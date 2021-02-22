Мнение: Фонтан или Дзержинский?
22.02.2021, 3:16,
Разное
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Дзержинского, похоже, уже решили вернуть на Лубянку. Для придания легитимности возвращения, видимо, и затеяли голосование, которое начнется 25 февраля и пройдет на портале «Активный гражданин» и на сайтах СМИ.
Москвичи будут выбрать, кому поставить памятник — основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому.
Вариант восстановления фонтана, который работал на Лубянке с 1835 по 1935 год, увы, не рассматривается.
Инициатором возвращения Дзержинского на Лубянку, видимо, обидно, в Минске памятник Дзержинскому есть:
И в Санкт-Петербурге стоит памятник Дзержинскому:
Ну типа почему бы и не вернуть Дзержинского на Лубянку.
По мне так было бы лучше вернуть фонтан…
Рис. отсюда
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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