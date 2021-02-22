Мнение: Фонтан или Дзержинский?

22.02.2021, 3:16, Разное

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Дзержинского, похоже, уже решили вернуть на Лубянку. Для придания легитимности возвращения, видимо, и затеяли голосование, которое начнется 25 февраля и пройдет на портале «Активный гражданин» и на сайтах СМИ.

Москвичи будут выбрать, кому поставить памятник — основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому.

Вариант восстановления фонтана, который работал на Лубянке с 1835 по 1935 год, увы, не рассматривается.

Инициатором возвращения Дзержинского на Лубянку, видимо, обидно, в Минске памятник Дзержинскому есть:

И в Санкт-Петербурге стоит памятник Дзержинскому:

Ну типа почему бы и не вернуть Дзержинского на Лубянку.

По мне так было бы лучше вернуть фонтан…

Рис. отсюда

Фотографии отсюда и отсюда

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