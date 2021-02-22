 

Киев прокомментировал расследование крушения Boeing под Тегераном

22.02.2021, 3:12, Новости дня
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Киеву не известны имена подозреваемых в авиакатастрофе Boeing «Международных авиалиний Украины» (МАУ) близ Тегерана в начале 2020 года, поскольку иранская сторона отказывается сотрудничать, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По его словам, Киев предлагал Тегерану совместно проводить допросы, другие следственные действия и проводить ряд других процедур.

«До сегодняшнего момента иранская сторона не ответила нам позитивно на упомянутые пропозиции. Более того, нам даже отказываются сообщать имена тех людей, которые находятся под подозрением, или людей, в отношении которых будет в ближайшее время направлен обвинительный акт в суд», – передает РИА «Новости» заявление Енина телеканалу «Украина 24».

Напомним, Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января 2020 года Иран признали, что в самолет попали сразу две ракеты.



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