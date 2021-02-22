Молоко — в нос, филлеры — в губы – Личное мнение
22.02.2021, 3:10,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Идейная роженица дома в ванной и пожирательница собственной плаценты Саша Зверева заявила, что закапывает детям в носы своё грудное молоко.
Так она лечит им насморк.
Я тоже очень удивилась, поверьте.
Пожалуй, процитирую Сашу:
«Я закапала обоим мальчикам молоко… — носики перестали течь в мгновение! Потому что ни одни капли в мире не содержат живые иммуноглобулины, которые мать вырабатывает специально под её ребёнка!
Материнское молоко здоровой женщины — самое ценное лекарство для её ребёнка. Им даже можно смазывать ранки».
Эту ересь Зверева сопровождает фотографией сыновей — довольно больших мальчишек лет 5 и 10.
Я представила школьника, которому мамаша, родившая в его присутствии дома и после зафигарившая смузи из плаценты, суёт в нос пипетку с грудным молоком, предназначенным для вскармливания младшего брата.
Посочувствовала пацану.
Надеюсь, вырастет без серьёзной психологической травмы, хоть надежда эта и очень хлипкая.
Пост Саши Зверевой в соцсетях. Плацента. Фото: Соцсети, istockphoto.com
Нашла старые фотографии Зверевой. Сравнила с настоящими.
Получается, сыну в нос вместо медицинских капель — жидкость из сиси, а себе, значит, филлеры в губы?
Нестыковочка.
Ты либо кореньями питайся, в лесу живи, месячные в качестве соуса для пищи используй, старей «красиво», онкологию лечи дыхательными практиками и медитациями, либо будь современным человеком: заливай филлеры в губы, ботокс в лоб, веди инстаграмчик, тыкая пальцем в айфон, покупка которого оплачена пластиковой картой.
К чему лицемерие?
Согласны?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет