Молоко — в нос, филлеры — в губы – Личное мнение

22.02.2021, 3:10, Разное

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Идейная роженица дома в ванной и пожирательница собственной плаценты Саша Зверева заявила, что закапывает детям в носы своё грудное молоко.

Так она лечит им насморк.

Я тоже очень удивилась, поверьте.

Пожалуй, процитирую Сашу:

«Я закапала обоим мальчикам молоко… — носики перестали течь в мгновение! Потому что ни одни капли в мире не содержат живые иммуноглобулины, которые мать вырабатывает специально под её ребёнка!

Материнское молоко здоровой женщины — самое ценное лекарство для её ребёнка. Им даже можно смазывать ранки».

Эту ересь Зверева сопровождает фотографией сыновей — довольно больших мальчишек лет 5 и 10.

Я представила школьника, которому мамаша, родившая в его присутствии дома и после зафигарившая смузи из плаценты, суёт в нос пипетку с грудным молоком, предназначенным для вскармливания младшего брата.

Посочувствовала пацану.

Надеюсь, вырастет без серьёзной психологической травмы, хоть надежда эта и очень хлипкая.



Пост Саши Зверевой в соцсетях. Плацента. Фото: Соцсети, istockphoto.com

Нашла старые фотографии Зверевой. Сравнила с настоящими.

Получается, сыну в нос вместо медицинских капель — жидкость из сиси, а себе, значит, филлеры в губы?

Нестыковочка.

Ты либо кореньями питайся, в лесу живи, месячные в качестве соуса для пищи используй, старей «красиво», онкологию лечи дыхательными практиками и медитациями, либо будь современным человеком: заливай филлеры в губы, ботокс в лоб, веди инстаграмчик, тыкая пальцем в айфон, покупка которого оплачена пластиковой картой.

К чему лицемерие?

Согласны?

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