Мнение: Результаты 23-го теста

22.02.2021, 2:56, Разное

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Результатов теста пока нет, только что закончил тестирование второй поток.

Как только результаты появятся, я опубликую в этом посте, как обычно.

Традиционно предлагаю обсудить впечатления от теста, пока не появились результаты.

Как ощущения, друзья?

Я уже у многих баллы знаю, мне всегда интересно читать, что победители пишут до того, как узнают, что у них высокие баллы. Поэтому предлагаю писать всем.

Мне вообще интересно читать впечатления до результатов, потому что потом большинство обсуждают только свои успехи-неуспехи.

Результаты опубликованы.