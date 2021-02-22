Мнение: Дальше

22.02.2021, 2:50, Разное

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Посадка Навального и разгром (пока неясен масштаб, но структуре нанесен достаточно серьезный ущерб) ФБК ставит вопрос о будущих протестах.

То, что они неизбежны, нет смысла обосновывать. Проблема страны — не в Навальном и не в ФБК. Есть они или их нет, но путинское ворье продолжает обносить страну, люди продолжают нищать, перспектив не было, нет и не будет. Собственно, как раз безнадёга и осознание отсутствия перспектив — это главный двигатель протеста. Не холодильник и даже не чувство несправедливости, хотя они, конечно, добавляют свою лепту в общее настроение.

Отсутствие перспектив для человека страшнее всего остального. Поэтому наиболее быстрый на подъем — это слой молодых, затем — городская мелкая буржуазия. Именно по ним в первую очередь прокатывается каток, закрывающий возможности. И именно они быстрее прочих осознают бесперспективность существования в рамках этого режима. Другое дело, что протест — чувство деструктивное, а потому сам по себе выход на улицу проблем не решает. Да и не решит. Хотя в некоторых случаях дает шанс на возможное их решение.

В общем, протесты продолжатся, что бы власть не пыталась делать по их пресечению и предотвращению. Ликвидировать базовую причину — хищнический компрадорский воровской капитализм тысячи знатных семей, приватизировавших огромную страну и грабящих ее буквально до нитки — власть не может, потому что она и есть эта тысяча семей плюс охранные структуры, защищающие воров от народа.

Пока можно точно сказать, что власти удалось дезорганизовать протестное движение в стране, но это единственная хорошая для нее новость. Протест будет продолжаться, вопрос лишь в каких формах и в каком пространстве.

Конечно, будут введены в строй все имеющиеся технологии, к которым относится выдвижение «спойлеров» – квази-оппозиционных сил вроде «системной оппозиции» и маргинальных и прикормленных «несистемных» оппозиционеров. Они будут призывать людей на улицу, но при этом максимально «сушить» протест, рассекать его по разным идеологическим делянкам, сталкивать их между собой и делать все, чтобы люди были готовы вцепиться друг в друга по совершенно второстепенным вопросам, не имеющим ни малейшего отношения к реальным проблемам страны. Пример перед глазами — памятник на Лубянке. Эту историю забросили как раз для того, чтобы загнать в подвал историю про дворец «бенефициара» за 100 миллиардов и столкнуть между собой тех и этих. Пусть рвут друг друга, но только не власть. А прикормленная «оппозиция» будет разжигать ненависть среди людей, отрабатывая кремлевскую пайку. Это работа капо, они ее и будут работать.

Скорее всего, власть попытается через такой не слишком хитрый, но вполне действенный прием сбросить социальную температуру до относительно приемлемых значений. Локальные вспышки ее не пугают, структурно протесту организоваться не дадут — во всяком случае, именно попытки организации будут пресекаться максимально жестоко. От посадок и штамповки уголовных дел до банальных избиений в подворотнях, а то и убийств. Сейчас не до политесов.

Именно в этот период нас могут ожидать сюрпризы. Именно в такие моменты возможно появление ранее никому неизвестных людей, которые попытаются взять на себя лидерские функции. Причем ключевым условием появления таких лидеров станет их полная до того анонимность. Старые «проверенные» кадры вызывают если не отвращение, то отторжение и оскомину. Есть мощный запрос на новые лица, причем новые, ну совсем новые. Появятся они — это интересный вопрос. Сейчас — самое время для этого.

И, конечно, появление таких людей (ну, понятно, если оно состоится — все-таки процесс носит вероятностный характер) сразу же поставит перед ними очень непростую задачу — структуризацию неоформленного протеста и создание образа будущего, которое станет приемлемым не для маргинальных кучек нынешних «оппозиционеров» (собственно, почему они и не в состоянии расширить свою аудиторию), а образ, привлекательный для огромного числа людей. Перед новыми лидерами встанет вопрос поиска не разделяющих людей признаков, а объединяющих. Нынешние с этой задачей не справились вообще.

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