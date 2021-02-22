Мнение: Применение БПЛА “Орион” в Сирии

22.02.2021, 2:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кадры боевого применения разведывательно-ударного БПЛА "Орион" в Сирии.

Осенью прошлого года машина была принята https://colonelcassad.livejournal.com/6274720.html на вооружение ВС РФ.

Один из российских средневысотных ударных беспилотников большой продолжительности полета "Орион" совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов, сообщается в сюжете на телеканале "Россия 1", посвященном беспилотным летательным аппаратам РФ.

Телеканал показал применявшийся в Сирии "Орион" в пустынном камуфляже. На его борту по традиции военной авиации нанесены звезды, демонстрирующие количество совершенных боевых вылетов. Каждая звезда дополнительно содержит букву "Р", "Б" или "П", где "Р" означает разведывательный полет, "Б" — вылет с нанесением ударов по наземным целям и "П" — полет, предположительно, на поиск или подсветку целей.

В соответствии с маркировкой показанный образец беспилотника "Орион" выполнил 17 вылетов в Сирии с применением оружия, 20 разведывательных и один в иных целях.

Полковник ВКС Сергей Тюгай предоставил "России 1" видеокадры боевой работы "Орионов" в Сирии. "Сейчас он ведет разведку, погодные условия очень сложные, вы видите, нижняя облачность. После того как он вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение и в результате цель поражена", – прокомментировал представитель ВКС боевой вылет беспилотника.

В рамках сюжета показано уничтожение нескольких объектов террористов, в том числе удар по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях, когда "Орион" осуществляет поиск цели с помощью тепловизионного канала своей оптико-локационной системы.

https://ria.ru/20210221/bespilotnik-1598514973.html – цинк

Искомый сюжет, где были показаны кадры с "Ориона".

Там еще "Охотник", "Альтиус" и прочие.

—