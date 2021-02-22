Познер раскритиковал роль Сталина в истории России

22.02.2021, 2:18, Новости дня

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Телеведущий Владимир Познер, комментируя роль бывшего главы правительства СССР Иосифа Сталина в формировании России, заявил, что было бы гораздо лучше для страны, если бы не было революции 1917 года и советской власти.

Познер ответил на своем сайте ответил на вопрос читателя о том, что не задумывался ли он над тем, что, если бы не было Сталина – не было бы и Советского Союза, и России.

«Не Сталин создал СССР, а [бывший премьер СССР Владимир] Ленин, это раз», – ответил телеведущий.

По его словам, «было бы гораздо лучше для России, если бы не было революции 1917 года и советской власти, чтобы РФ развивалась нормально, без крови, гражданской войны и репрессий». «К счастью, РФ – ее существование – не зависит от воли одного человека, но Сталин сделал очень много для ее разрушения», – добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.