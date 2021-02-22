 

В инфекционной больнице Запорожья сработала пожарная сигнализация на емкости с кислородом. Она не была введена в эксплуатацию

22.02.2021, 1:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Запорожье в областной инфекционной больнице сработала пожарная сигнализация на емкости с кислородом.  Об этом 21 февраля “Укринформу” сообщила пресс-офицер Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуация Украины в Запорожской области Юлия Барышева.

В ГСЧС Запорожской области заявили, что сигнализация, которая сработала на емкости с кислородом не была введена в эксплуатацию. Сейчас ожидают специалистов по пуско-наладочным работам.

На месте дежурят шесть единиц техники и 24 сотрудника ГСЧС.

По данным ведомства, предварительно, произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации. Возгораний на месте не обнаружили.

Барышева добавила, что специалисты проверили газоанализатором – утечки кислорода нет.

Сигнализация сработала на емкости с кислородом, которую установил, но еще не ввел в эксплуатацию комбинат “Запорожсталь”. Станция должна обеспечивать подачу кислорода к 172 койко-местам.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.

Среди причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключают и поджог.

В связи с пожаром уже открыто уголовное производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летняя анестезиолог Ольга Глыва.

4 февраля задержали должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной больницы. 5 февраля ему объявили подозрение.

5 февраля главного врача больницы отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Pink рассказала, что спасло ее брак с мотогонщиком Хартом

28.09 / Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза Армении

28.01 / В НАТО объяснили заход эсминца США в Черное море

08.09 / “Моя нация нуждается в помощи”. Тихановская в ПАСЕ призвала мировое сообщество оказывать давление на Лукашенко

21.07 / Боевики передали украинской стороне тело третьего украинского военного – вероятно, того, что был ранен 13 июля

02.07 / Поправки в Конституцию РФ: голосование в США прошло без происшествий

29.06 / Тренер “Реала” Зидан: судьба титула решится в последнем матче

22.07 / Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

09.01 / Глава ТПП назвал причину повышения цен на жилье в России

24.12 / “Ни фига себе мамуля”, “Красотка”. Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска