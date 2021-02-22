 

МВД Грузии не смогло сказать, когда арестует председателя партии Саакашвили

22.02.2021, 1:24, Новости дня
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МВД Грузии «не может сказать», когда исполнит решение суда об аресте председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии, сообщил и.о. главы ведомства Вахтанг Гомелаури.

Он заявил, что «официальных сроков переноса процедуры нет». МВД обязано исполнить решение суда и сделает это «сегодня, завтра, через месяц или через три дня, ограничений нет», сказал Гомелаури. Он заявил: «Сейчас не могу сказать, что это затянулось на один, два или пять дней». «Мы не можем сказать, когда именно решение суда будет исполнено, мы работаем», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Тбилисский городской суд постановил взять под стражу Никанора Мелия – лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение», ориентирующейся на бывшего президента Михаила Саакашвили. Мелия является организатором антироссийских акций протеста в Тбилиси в 2019 году. После постановления суда об аресте он с однопартийцами забаррикадировался в офисе ЕНД и успешно держал оборону от спецназа МВД, который так и не смог исполнить решение суда. Неожиданно для всей страны премьер-министр Георгий Гахария подал в отставку, протестуя тем самым против силового решения проблемы с лидером оппозиции.



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