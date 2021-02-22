 

Bloomberg – РФ поставит странам Африки 300 млн доз вакцины «Спутник V»

22.02.2021, 0:52, Новости дня
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Россия предложила Африке 300 миллионов доз вакцины «Спутник V», передаёт Bloomberg. Как отмечает агентство, Африканский союз выделит средства странам континента, которые захотят вакцинировать население российским препаратом.


Reuters

Африканский союз обеспечил 300 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет Bloomberg.

Как отмечает новостное агентство, вакцинация российским препаратом начнётся в мае и продлится один год. Союз выделит средства для стран, которые захотят вакцинировать население «Спутником V».

«Страны-члены Африканского союза, желающие получить финансирование, должны обратиться в Африканский экспортно-импортный банк через свои центральные банки, как это было в случае с другими вакцинами, которые были предложены», — гласит заявление международной межправительственной организация, объединяющей государства Африки.

Как напоминает Bloomberg, ранее Африканский союз договорился о поставках 270 миллионов доз от компаний AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson.

Африканские государства добиваются вакцинации 60% населения, чтобы остановить распространение коронавируса на континенте, где зарегистрировано более 3,79 миллионов случаев COVID-19 и более 100 тыс. смертей от заболевания.



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