ARD – «враждебность к науке» — пандемия вызвала в Германии «волну травли» вирусологов

22.02.2021, 0:52, Новости дня

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Уровень ненависти и травли в адрес представителей науки значительно возрос с начала пандемии коронавируса, пишет ARD. В Германии вокруг известных вирусологов формируются целые лагеря сторонников и противников, многие из которых ведут «яростную войну друг против друга». По мнению экспертов, несмотря на то что феномен популярности теорий заговора новым не является, ситуация значительно обострилась в период глобального кризиса.



Reuters

Ненависть распространяется: эксперту в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии Карлу Лаутербаху пришлось отказаться от работы в центре вакцинации. «К сожалению, было заранее объявлено о протестах у здания центра вакцинации в Леверкузене, поэтому мне придётся отменить старт (работы. — ИноТВ). Полиция и органы безопасности видят в этом опасность», — написал Лаутербах в Twitter, пишет ARD.

Недавно Лаутербах, выступающий за жёсткие ограничения, обратил внимание на то, что на него надвигается «волна травли», но, по его словам, он этого не испугался. Однако он знает учёных, которым пришлось дистанцироваться от общественности из-за поступавших в их адрес угроз.

Как отмечает автор статьи, с начала пандемии коронавируса можно всё чаще наблюдать, что многие учёные и политики, публично высказывающие своё мнение о введении различных мер, находятся в центре атак. Вокруг известных вирусологов, таких как Кристиан Дростен или Хендрик Штрек, сформировались целые лагеря сторонников и противников, многие из которых ведут «яростную войну друг против друга».

Например, в Twitter появился хэштег #SterbenMitStreeck (#УмиратьСоШтреком. — ИноТВ). Некоторые пользователи обвиняют Хедрика Штрека в гибели людей, поскольку он отвергает жёсткие ограничения. И наоборот, ковид-диссиденты на демонстрациях носят футболки с изображением Кристиана Дростена в виде мишени.

Социолог Паула-Ирен Вилла Браславски из Мюнхенского университета считает, что этот феномен не является новым. Исследователи, специализирующиеся на изучении определенных областей, годами подвергались угрозам и оскорблениям. Например, любой, кто занимается гендерными или миграционными исследованиями, должен ожидать, что рано или поздно станет мишенью для атак. Под ударом также часто оказываются исследователи климата.

Тем не менее, по мнению Виллы Браславски, «всеобщей враждебности к науке» в настоящее время не наблюдается. Однако в Германии существует «очень громкое» меньшинство, распространяющее популистскую риторику: «С точки зрения этого меньшинства, наука может быть связана с глобальными элитами, с башнями из слоновой кости, махинациями, которые якобы приводят к угнетению всего населения». Пример аналогичной теории заговора содержит в себе современный антисемитизм. «В этом отношении всё это не является чем-то новым, — указывает социолог, — но в ходе кризиса это приобрело особую динамику, которую необходимо внимательно исследовать».

По её словам, в настоящий момент из-за глобального кризиса проблемы обострились: «Наука не нейтральна и не объективна в наивном смысле этого слова, она всегда противоречива. Всегда есть разные интерпретации, исследовательские подходы, уровни знаний, дисциплины, результаты, полученные в ходе исследований».

Как отмечает исследовательница, представителям науки приходится всё время говорить, что они слишком мало знают. Сочетание этого посыла, содержащего в себе неуверенность, с радикальными мерами, предпринимаемыми политиками, с одной стороны, и смертельно опасным вирусом, с другой, является огромной проблемой.

Наблюдения Виллы Браславски также разделяет социальный психолог Пиа Ламберти, занимающаяся исследованиями конспирологических теорий: «От 25 до 30 процентов населения склонны верить теориям заговора. В ходе кризиса существующие связи между ними укрепились, и сформировались новые сети. Когда пандемия станет менее острой, они могут заняться поиском новых целей».

Ламберти считает, что реакция как властей, так и общества по-прежнему не соответствует масштабу проблемы: «Мы часто видим, что жертвам не помогают. Иногда власти не понимают, о чём мы говорим, или не осознают реальной опасности, исходящей от травли в интернете. Так было, например, и с террористами, совершившими массовое убийтсво в Ханау». По её словам, необходимы как более решительные действия со стороны государства, так и гражданское мужество каждого отдельного человека, чтобы выступить против ненависти, в том числе и в сети, передаёт ARD.