Диетолог Флорес рассказала о пользе и вреде яблок

22.02.2021, 0:50, Разное

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Яблоки принято называть источниками здорового питания. Американский диетолог Лаура Флорес раскрыла все плюсы и минусы сочного фрукта.

Ценность яблок кроется в их составе: почти 80% фруктов составляет вода, остальная часть приходится на клетчатку, органические кислоты, углеводы. Уникальный продукт богат витаминами А, В, Е, РР и С, а ещё полифенолами, которые действуют как антиоксиданты. Зарубежный диетолог уверяет, что полифенолы содержатся не только в мякоти яблок, но и в кожуре, поэтому рекомендует не очищать их перед употреблением, но усердно мыть, чтобы удалились пестициды.

Яблоки благодаря питательным веществам придают организму жизненных сил, помогают справляться со стрессовыми ситуациями, улучшают работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Сочные фрукты смягчают последствия астмы, помогают контролировать вес, здоровье костей, лёгочную функцию и даже защищают ЖКТ. Вещество пектин предотвращает накопление холестерина в крови. Это поможет не допустить атеросклероз и сердечные заболевания.

Чрезмерное употребление яблок не вызовет побочных эффектов, если у Вас нет язвенной болезни, отмечает консультант по здоровому питанию. Единственное, что может произойти, увеличится вес, вот почему лучше не рисковать.

Яблочный сок может повредить зубную эмаль. Поэтому международные стоматологи рекомендуют после употребления фрукта пополоскать рот водой.

Источник: piterskie-zametki.ru