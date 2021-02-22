В Ленобласти предприниматель выстрелил в уборщика снега

22.02.2021, 0:30, Новости дня

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В Ленинградской области задержан предприниматель, который ранил в ногу из травматического пистолета уборщика снега, сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, в поселке Романовка на Дороге в ходе конфликта 36-летний хозяин магазина, недовольный уборкой снега, которая закрыла незаконно установленную рекламную вывеску, выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего мужчину, занимающегося уборкой. «Прибывшими на место происшествия полицейскими стрелок был оперативно задержан и доставлен для разбирательства в территориальный отдел полиции», – добавили в ГУМВД, передает РИА «Новости».

Потерпевшего с травмой ноги госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее СМИ сообщали, что два человека погибли в результате стрельбы в оружейном магазине в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) в субботу, вероятный зачинщик конфликта также погиб на месте от полученных ранений.