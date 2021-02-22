 

Северная Македония решила заказать «Спутник V»

22.02.2021, 0:30, Новости дня
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Власти Северной Македонии закажут партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава правительства страны Зоран Заев.

Он сообщил, что Скопье «сделало заказы и заключило договоры по всем существующим вакцинам». Власти страны хотят «сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой». Вакцинацию в Северной Македонии начали в феврале – после того, как президент Сербии Александр Вучич передал Заеву половину из 8 тыс. выделенных в дар вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech. Также власти Северной Македонии подписали договор с китайским производителем вакцины Sinopharm. Кроме того, страна ожидает в марте поступления вакцины AstraZeneca через международный механизм COVAX, передает РИА «Новости».

На днях глава правительства Сербии Ана Брнабич привезла партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Черногорию. Применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во десятках других странах. «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете.



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