Трамп сохранил поддержку избирателей-республиканцев в США

22.02.2021, 0:30, Новости дня

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Большинство избирателей-республиканцев готовы поддержать Дональда Трампа на выборах президента США, почти половина поддержит и его партию, если Трамп решит ее создать, свидетельствуют данные опроса, проведенного USA Today и Саффолкским университетом.

Как пишет USA Today, «поддержка Трампа в значительной степени непоколебима и после второго процесса импичмента в Сенате». 59% избирателей-республиканцев заявили, что поддержат его на выборах президента, 46% намерены последовать за Трампом, если он создаст новую партию. Только 27% респондентов заявили, что не станут менять партийную принадлежность.

Половина избирателей-республиканцев считают, что их партия должна быть более лояльной к Трампу, даже ценой лишения поддержки со стороны однопартийцев во власти. С этим не согласен только каждый пятый опрошенный, передает ТАСС.

В опросе приняли участие около 1 тыс. человек, которые голосовали в ходе последней кампании. Погрешность составляет 3%. Опрос проводился по телефону с 15 по 19 февраля.