Врач Забродин рассказал об опасности затяжных выходных

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21.02.2021, 23:56, Разное
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Врач Олег Забродин пояснил о потенциальной опасности затяжных выходных для здоровья. По его словам, россияне, предпочитающие употреблять алкоголь постоянно, могут потерять самоконтроль.
Праздники и выходные только усугубляют ситуацию для тех, ежедневно выпивает спиртное в средних и умеренных дозах. На этом фоне употребляется чрезмерное количество алкоголя. По словам нарколога, на таких людей очень трудно повлиять, заставить бросить спиртное и обратиться за помощью к специалисту. Если употреблять алкоголь каждый день, то это приведет к циррозу печени.

Зависимым людям все равно, отмечается ли праздник в какой-то конкретный день, поскольку они живут в каком-то параллельном мире, не ходя на работу. Треть суток человек находится в состоянии опьянения, а оставшееся время происходит поиск очередной порции алкоголя.

До пандемии коронавируса считалось, что отдых в любой форме является полезным. Психолог Иван Карнаух уверен, что человек время от времени должен устраивать себе разгрузку. Когда вводилась массовая самоизоляция, люди устали отдыхать, поэтому сейчас многие стараются проводить свободное время активно.

Источник: ura.news



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