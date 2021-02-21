 

Сенатор от Крыма Ковитиди: «Лондон использует Киев в своих целях»

21.02.2021, 23:56, Разное
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В ходе интервью Ольга Ковитиди, которая является сенатором от Крыма, заявила, что «Лондон в своих целях продолжает использовать Киев». Она считает, что «крымчанам не нужны британские многоходовки».
По словам Ольги Ковитиди, Лондон намерено отправляет финансовые средства «на раскачивание Украины, которая и так одряхлела от майдана». Власти Великобритании намерены поддержать «крымские» административные структуры, созданные на Украине. Финансирование в размере 168 тысяч фунтов стерлингов предназначено для Херсонской области, соседствующей с полуостровом. Сенатор считает эти действия «неинтересными многоходовками».

Как отмечает издание «Слово и Дело», Ольга Ковитиди отметила, что к Крыму Херсон не имеет никакого отношения. Политик предполагает, что выделенные средства ожидает такая же судьба, как и сумму, направленную на развитие торговых отношений между Украиной и Великобританией. Речь идет о 2,5 миллиардах фунтов стерлингов. По словам Ольги Ковитиди, «британских вложений не увидели такие сферы как сельское хозяйство, развитие инфраструктуры и здравоохранение». Киев нужен Лондону «для своих интересов», а очередное финансирование, как считает сенатор от Крыма, только подтверждает ее теорию.



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