Ученые предрекают человечеству скорый цифровой апокалипсис

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21.02.2021, 23:56, Разное
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Учёные предрекают человечеству в скором будущем цифровой апокалипсис. Это случится из-за огромного объёма информации, для которой требуются колоссальные объёмы электроэнергии и физические носители.
В настоящее время человечество продолжает увеличивать количество виртуальной информации и этот рост происходит по экспоненте. Таким образом, по подсчётам учёных, уже через 150 лет для хранения потребуются носители, суммарная масса который составит половину от массы Земли. При этом эксперты учли развитие технологий, но даже в этом случае потребуются колоссальные затраты электроэнергии на поддержание всей цифровой системы. Это усугубляется и тем фактом, что с каждым годом всё больше данных переносится в виртуальную среду и в скором времени практически все действия человек будет выполнять не в физическом мире, а в виртуальном.

Решение состоит в признании виртуальных данных новой физической величиной и относится к ним как к материи. Эксперты уверены, что в будущем человечество приблизится к тому, что количества битов, из которых и состоят цифровые данные, будет равно количеству атомов на Земле. Именно поэтому учёные призывают не игнорировать растущую угрозу, чтобы предотвратить виртуальный апокалипсис.

Источник: itcrumbs.ru



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