 

ФБР и полицию США обвинили в причастности к убийству Малкольма Икса

21.02.2021, 23:36, Новости дня
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Полиция Нью-Йорка и ФБР могут быть причастны к убийству афроамериканского исламского духовного лидера и борца за права чернокожих Малкольма Икса в 1965 году, сообщают СМИ.

Семья экс-полицейского Роя Вуда утверждает, что перед смертью тот написал письмо, в котором утверждается, что ФБР и полиция договорились убить Икса. Вуд, как утверждается, заявил, что ему велели обеспечить задержание людей из службы безопасности Икса перед нападением. Также Вуд должен был убедиться в том, что у дверей зала, где выступал Икс, не будет охраны. Дочери правозащитника и семья Вуда хотят добиться нового расследования убийства Икса. В офисе окружного прокурора заявили, что в настоящее время ведут активное рассмотрение этого вопроса, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Малкольма Икс часто ставят в один ряд с Мартином Лютером Кингом и Эллой Бейкер. В молодости он попал в тюрьму, где познакомился с членами организации «Черные мусульмане». Он вступил в ее ряды и сменил фамилию Литтл на Икс. Позднее он разошелся во взглядах с другими лидерами организации и основывал «Организацию афроамериканского единства». Годом позже Икса застрелили в во время собрания новой организации. Виновными по делу об убийстве Икс признали трех человек, только один из них подтвердил свою вину.



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