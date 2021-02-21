“Будь серой мышью!”: Наталья Рудова пикантной публикацией гневно урезонила хейтеров

21.02.2021, 23:02, Разное

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Популярная актриса Наталья Рудова разместила на своей странице в Instagram весьма эпатажный фотоснимок, который сопроводила резкой тирадой к хейтерам, критикующим её “голые” фото. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге черно-белом фото, фоном которого служит крыша одного из многоэтажных домов, красавица позирует абсолютно обнаженной. При этом сидит хозяйка аккаунта боком к воображаемому зрителю, вытянув прямо одну ногу и согнув в колене вторую, на которую опирается рука. Стоит отметить, что в кадр попала лишь правая грудь телезвезды, остальные же “интимные” участки тела остались недосягаемыми взору подписчиков. Пикантный снимок Наталья Рудова сопроводила откровениями, в которых, образно говоря, ответила на упреки части фолловеров, неоднократно упрекающих её в пристрастии к публикациям своего тела в открытых купальниках. К слову, именно один из таких недавних снимков вызвал массу критики от хейтеров, которую красотка не смогла проигнорировать.



Наталья Рудова напомнила посетителям своей страницы, что изображения голого тела на протяжении многих веков являлись образцами высшей эстетики, принадлежащими кисти великих живописцев и фотографов. Однако, по мнению актрисы, в настоящее время многие люди попросту забыли о понимании красоты обнаженной натуры, предпочитая видеть в подобных прецедентах лишь вульгарщину и пошлость. “Спрячь! Уйди в тень! Не отсвечивай! Будь как все! Будь меньше, чем все! Будь серой мышью!” – спародировала Рудова реплики подобных “ревнителей приличных нравов”. Со своей стороны красотка упрекнула критиков в наличии примитивных стереотипов и отсутствии у них желания разбираться, в первую очередь, в собственном несовершенстве. “Желание унизить, принизить, ткнуть пальцем – это желание рассказать о ваших комплексах. Это лишь проекция Вашего внутреннего Мира и того, каким вы его в себе вырастили”, – резюмировала телезвезда.



Стоит отметить, что гневная тирада Натальи Рудовой произвела среди посетителей её страницы немалый резонанс. Некоторое количество подписчиков в ответ на эмоциональный словесный всплеск актрисы настойчиво потребовали от неё перестать публиковать подобные “срамные” фото. Одна из подписчиц, к слову, иронически отметила, что желала бы увидеть от хозяйки аккаунта что-нибудь “более интересное”, чем банальные фотоснимки её тела. Впрочем, абсолютное большинство поклонников выразили полную солидарность с мнением своей любимицы, похвалив её изящную красоту и сравнив Рудову с классическим персонажем – булгаковской Маргаритой. К слову, лишь за несколько часов пост красотки набрал более 140 тысяч “лайков”.

Источник: www.instagram.com