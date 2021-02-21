В РАН считают бессмысленными полеты человека на Луну и Марс

21.02.2021, 23:02, Разное

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В РАН считают бессмысленными для науки абсолютно все полёты человека в космос. Это касается и экспедиционных миссий на поверхность Луны или на Марс.

Об этом пояснил научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев. Он объяснил, что исследование космического пространства крайне важно для человечества, но это могут сделать роботы. В пример учёный привёл новый марсоход Perseverance, успешно приземлившийся на поверхность планеты. Исходя из слов Докучаева, такие же роботы помогут собрать нужные данные и доставить их на Землю для детального изучения. В случае с отправкой человека на Марс, то лучше пусть этим занимаются частные компании или инвесторы, а не государственные учреждения. Ведь астронавтам просто нечего делать на других планетах, где аналогичные пробы могут взять машины и измерить температуру или проверить состав атмосферы на наличие известных веществ.

В заключении эксперт рассказал, что в отправке человека на Луну ещё меньше смысла, чем в экспедициях на другие планеты. Луна давно изучена и гораздо выгоднее посылать туда зонды для исследований. Человек, высаживающийся на поверхность спутника, очень важен для политики, но совершенно бесполезен для науки.

Источник: govoritmoskva.ru