Ученый предсказал время появления первого города-миллионника на Марсе

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21.02.2021, 23:02, Разное
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Ученый и инженер, являющийся президентом «Марсианского общества», Роберт Зарубин рассказал, когда стоит ожидать появление первого города-миллионника на Марсе. Для этого человечеству потребуется не меньше 80 лет.
Именно столько, считает эксперт, нужно людям для создания полноценного города и всей необходимой инфраструктуры. Он также не оставил без внимания стремление Илона Маска как можно скорее отправить первую экспедицию к этой планете. В частности, Зарубин предсказывал появление первого поселения в 2030 году, что почти соответствует планам миллиардера, ведь глава SpaceX планирует колонизаторскую миссию на несколько лет раньше.

Столь грандиозные сроки инженер установил благодаря уже нескольким успешным высадкам марсоходов на поверхность планеты. Последний (Perseverance) проведёт крайне важный эксперимент, в ходе которого автоматическая система попробует получить кислород прямо из атмосферы. Если это удастся, то будущим колонистам будет намного проще создавать города и обеспечивать их необходимым для жизни воздухом.

Источник: www.mk.ru



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