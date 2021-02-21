На Земле заканчиваются запасы фосфора

21.02.2021, 23:00, Новости дня

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Представители науки из Дании и Великобритании предупреждают, что на Земле постепенно заканчиваются запасы ископаемого фосфора. Поскольку данный химический элемент является важной составляющей большинства эффективных удобрений, человечество, в результате может столкнуться с острым дефицитом продуктов питания.

В крайнем случае, может даже начаться глобальный голод, отмечают ученые. Ведь развитие современного сельского хозяйства немыслимо без минеральных удобрений.

Хуже всего то, что все это происходит на фоне быстрого увеличения численности населения, говорят эксперты. Поэтому сегодня нужно обратить внимание на разработку новых видов удобрений. В другой стороны, специалисты говорят о нерациональном использовании фосфора, большая часть которого с полей попадает в реки, а оттуда – в Мировой океан.