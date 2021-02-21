Нерегулярный сон усиливает риск развития депрессии

21.02.2021, 23:00, Новости дня

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К исследованию, проведенному международной группой ученых, было привлечено более двух тысяч практикующих врачей, работающих в данном направлении медицины. Речь идет о тесной взаимосвязи нерегулярного сна и развивающейся в перспективе нескольких лет депрессии.

Ученым удалось установить, что связь режима дня с психическим состоянием человека почти неразрывна. Опыт многих практиков показывает, что большинство людей, страдающих от депрессии, имели пагубную привычку просыпаться в разное время суток.

Данное заболевание никогда не появляется сразу, поэтому люди обычно не видят связи между режимом ночного отдыха и наступающими депрессиями. Однако одно практически неотделимо от другого, поясняют исследователи.