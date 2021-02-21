На Европу из Сахары движется шлейф из пыли и песка

21.02.2021, 22:56, Новости дня

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Шлейф пыли пролетел над Атлантическим океаном, направление ветра сместило его на северо-восток в сторону Европы. Об этом 20 февраля сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Исследователи заявили, что ежегодно сильные сезонные ветры выдувают из пустыни Сахара более 180 млн тонн пыли. Эти потоки обычно движутся через Атлантический океан в сторону США, иногда пыль оседает в Африке или направляется на север.

18 февраля набор радиометров видимого инфракрасного диапазона (VIIRS) на космическом корабле NOAA-20 зафиксировал массив частиц пыли. Наиболее плотная концентрация – над впадиной Боделе на северо-востоке Чада.

Согласно прогнозу Службы мониторинга атмосферы Copernicus, большая часть пыли, которая доберется до Европы в ближайшие дни, вероятно, будет сосредоточена над Испанией и Францией и, возможно, достигнет Норвегии. В некоторых частях Испании могут пройти “грязевые дожди”.

6–7 февраля в Чехии и других странах центральной Европы выпал оранжевый снег. По данным Чешского гидрометеорологического института, он окрасился из-за примеси пыли из пустыни Сахары.

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