Россия проведет в оккупированном Крыму учения воздушно-десантных войск

21.02.2021, 22:56, Новости дня

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В марте 2021 года министерство обороны России планирует провести учения воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

“На полигоне “Опук” в Республике Крым, под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого пройдут командно-штабные учения с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время учений отработают вопросы десантирования и техники с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил.

“Параллельно отработают высадку десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника”, – добавили в минобороны РФ.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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