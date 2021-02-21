 

США пригрозили ответить на приписываемые РФ кибератаки «не только санкциями»

21.02.2021, 22:42, Новости дня
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США могут ответить на якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель, причем не только санкциями, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Во-первых, мы попросили наше разведывательное сообщество провести дальнейшую работу по определению [причастных и] масштаба ущерба. Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов – видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», – сказал он в интервью телеканалуCBS, передает ТАСС.

Салливан также рассказал, что президент США Джо Байден готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы исламской республики. «Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого», – сообщил он.

По его словам, Байден готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как США может вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. «Это предложение в силе», – добавил помощник.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект».

До этого Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как РФ представляет угрозу по многим направлениям.

Политолог Дмитрий Дробницкий сообщил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных».

Напомним, команда Байдена не исключает введения новых санкций против Москвы из-за приписываемых РФ хакерских атак на американские госведомства.

Кремль неоднократно решительно отвергал обвинения в кибератаках против госструктур США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему между Россией и Западом началась дипломатическая война.



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