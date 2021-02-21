 

ВКС показали боевые вылеты «Ориона» в Сирии

21.02.2021, 22:42, Новости дня
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Опубликована видеозапись боевой работы беспилотника «Орион» в Сирии, которую предоставил СМИ полковник ВКС РФ Сергей Тюгай. Прежде «эти кадры были засекречены, кроме военных, их еще никто никогда не видел», сообщают СМИ.

В посвященном БПЛА сюжете программы «Вести недели» канала «Россия 1» показали применявшийся в Сирии «Орион» в пустынном камуфляже. Судя по числу звезд на борту, демонстрирующему количество боевых вылетов, «Орион» совершил 17 вылетов в Сирии с применением оружия, 20 разведывательных и один в иных целях. Звезды отмечены буквой «Р», если вылет был разведывательным, «Б» – с нанесением ударов по наземным целям, «П» – на поиск или подсветку целей, передает РИА «Новости».

Комментируя видео боевой работы беспилотника в Сирии, Тюгай пояснил: «Сейчас он ведет разведку, погодные условия очень сложные, вы видите, нижняя облачность». Полковник сообщил, что после того, как БПЛА «вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение и в результате цель поражена». На «России 1» было показано уничтожение нескольких объектов террористов. В частности удар был нанесен по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях, когда беспилотник искал цель с помощью тепловизионного канала своей оптико-локационной системы.

В конце декабря Минобороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.

О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников. 



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