Белый дом отказался строить догадки о происхождении COVID-19

21.02.2021, 22:42, Новости дня

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что «не вправе» рассуждать о том, как коронавирус «появился в этом мире».

Он отметил, что «вправе» только призвать Всемирную организацию здравоохранения «делать свою работу в полном объеме, насколько это возможно». Как признал Салливан, он сам и администрация Джо Байдена «не в том положении, чтобы делать вывод о том, откуда именно произошел COVID-19». Советник президента США при этом отметил, что причина в том числе в отсутствии достаточной прозрачности со стороны китайских властей в этом вопросе, передает РИА «Новости».

Напомним, первые заболевшие работали на уханьском рынке «Хуанань». Как заявили в ВОЗ, все условия для того, чтобы новая коронавирусная инфекция распространилась на рынке морепродуктов в Ухане, есть, однако это не означает, что вирус возник именно там. Однако эксперты ВОЗ нашли в Ухане «важные улики». Посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай призвал искать источник коронавируса по всему миру, а не только в Китае. Дональд Трамп, занимая пост президента США, неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.