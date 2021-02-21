Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии

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21.02.2021, 22:22, Новости дня
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В Сети появилось видео с места крушения военного самолета King Air 350 в столице Нигерии Абудже, в результате которого погибли шесть человек.

На кадрах запечатлена работа спасателей: они заливают водой обломки воздушного судна.

 

Ранее министр авиации страны Хади Сирика сообщил, что в Абудже после вылета из международного аэропорта столицы Нигерии разбился военный самолет King Air 350.



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