Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии

21.02.2021, 22:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Сети появилось видео с места крушения военного самолета King Air 350 в столице Нигерии Абудже, в результате которого погибли шесть человек.

На кадрах запечатлена работа спасателей: они заливают водой обломки воздушного судна.

Ранее министр авиации страны Хади Сирика сообщил, что в Абудже после вылета из международного аэропорта столицы Нигерии разбился военный самолет King Air 350.