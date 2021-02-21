Сечин спешит на выручку

21.02.2021, 22:14, Разное

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Как глава «Роснефти» отчитался перед президентом о «невероятных результатах».

В ходе недавней встречи с президентом РФ Игорь Сечин объявил, что возглавляемая им «Роснефть» является единственной в мире нефтяной компанией, получившей в 2020 году прибыль.

На первый взгляд, это невероятное заявление: мы все помним, как в прошлом году стоимость отправляемой на экспорт нефти падала чуть ли не до нуля и одновременно с этим, в рамках пакта ОПЕК++, «Роснефть» была вынуждена существенно сократить физический экспорт нефти, т.е. получила своего рода «двойной удар».

Большие убытки в 2020 году понесли такие нефтяные гранды, как американская ExxonMobil и английская BP.

В то же время голландский нефтяной гигант Royal Dutch Shell отчитался о том, что, несмотря ни на что, получил в 2020 году чистую прибыль в размере $4,85 млрд. Это, конечно, на 71% меньше результата за 2019 год, но все же прибыль, а не убыток. О полученной в 2020 году прибыли в $4,06 млрд отчиталась и французская Total.

Стоит отметить, что в части такого показателя, как «прибыль, причитающаяся акционерам» та же Royal Dutch Shell по итогам 2020 года показала гигантский убыток в $21,7 млрд — против прибыли в $15,7 млрд годом ранее. Судя по данным Rystad Energy, убыток в этой категории — пусть и гораздо меньший, «всего» в районе $5 млрд, — получила в 2020 году и Total.

Теперь перейдем к прямому цитированию заявления главы «Роснефти»:

«…должен вам сказать, что, несмотря на драматическое влияние, скажем, пандемии, «Роснефть» показала — пока единственная из мировых «мейджеров» — прибыль по итогам года. Мы опубликовали консолидированную финансовую отчетность. Компания по итогам года получила 147 млрд рублей чистой прибыли в отличие, как я сказал, от целого ряда международных «мейджеров», включая такие великие компании, как ExxonMobil, Chevron, Shell, Total».

Фото: РИА Новости

Поскольку у главы «Роснефти» убыток в 2020 году получила и Royal Dutch Shell, то, видимо, Игорь Сечин судит об убыточности упомянутых им мировых грандов именно по категории «прибыль, причитающаяся акционерам».

В противном случае вышло бы, что чистая прибыль и Royal Dutch Shell, и Total превосходит таковую у «Роснефти».

Об этом говорит и то, что в «Консолидированном отчете о совокупном доходе» российская нефтекомпания указывает упомянутые Игорем Сечиным 147 млрд рублей чистой прибыли именно в разделе «Чистая прибыль, относящаяся к акционерам».

Важно отметить, что чистую прибыль «Роснефть» получила не столько в результате деятельности по добыче нефти и газа, сколько из-за дохода от продажи 10% в проекте «Восток Ойл».

Сама компания пишет об этом так: «В IV кв. 2020 г. чистая прибыль составила рекордные 324 млрд руб. (4,3 млрд долл.), что обусловлено положительным эффектом от сделок по проекту «Восток Ойл» и эффектом от неденежных факторов».

И в самом деле, в декабре 2020 года «Роснефть» за $7 млрд (около 500 млрд рублей) продала сырьевому трейдеру Trafigura 10% в проекте «Восток Ойл». При этом, согласно сообщению британской «Файненшнл Таймс», большую часть сделки Trafigura оплатила за счет полученного ею синдицированного кредита российских (судя уже по сообщению ЦБ РФ) банков, организованного близким к российской нефтяной компании Московским кредитным банком.

Без этой сделки «Роснефть» показывала в 2020 году достаточно большой убыток.

В пользу «Роснефти» стоит сказать, что она выручила $7 млрд, продав не имеющиеся, работающие и приносящие прибыль активы, а нерешающую долю в проекте, который пока что существует только на бумаге — пусть более половины покупки и было профинансировано чисто российскими деньгами.

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Правда, «Роснефть» тут же потратила полученные деньги на приобретение за $9,6 млрд (и еще $1,4 млрд в виде передачи активов) Пайяхского нефтегазового месторождения, которое тоже представляет собой пока что лишь проект, который должен стать составной частью «Восток Ойл».

Все бы хорошо, но нужно помнить, что, согласно расчетам Минэнерго, «добыча в рамках проекта «Восток Ойл» при предоставлении тому максимальных налоговых льгот будет рентабельной при цене нефти в $35–40 за баррель». Согласно же заявлению вице-премьера Новака (в бытность его главой Минэнерго) от 5 октября 2019 года, «развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остается нерентабельным». На момент обнародования данного заявления баррель нефти Brent стоила $58.

Напомню, что после резкого падения сейчас российская нефть экспортируется по цене чуть выше $60 за баррель (отдадим должное Сечину, который спрогнозировал этот отскок еще в прошлом году) — и то благодаря редкой для Европы и США сверххолодной зиме, мощной инфляционной накачке мировой экономики эмиссией со стороны ведущих мировых ЦБ, гигантскому ограничению предложения нефти со стороны участников сделки ОПЕК++ и выпадению с рынка ряда крупных производителей, таких как Иран, Венесуэла и в значительной мере Ливия. Так что конечный успех арктических проектов все еще под большим вопросом.

Максим Авербух

Директор Института прогнозирования конъюнктуры сырьевого рынка

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