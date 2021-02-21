 

Мантуров: РФ и ОАЭ планируют вместе создать сверхзвуковой авиалайнер

21.02.2021, 22:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Денис Мантуров, возглавляющий российское ведомство промышленности и торговли, пояснил о совместной компании РФ и ОАЭ. Страны планируют вместе разработать и создать сверхзвуковой авиалайнер.
Предполагается, что это будет бизнес-джет для восьми, а также тридцати пассажиров. Как отметил Денис Мантуров, внешний вид административного сверхзвукового самолета может появится уже в конце 2021 года. Со стороны ОАЭ в этой компании будет принимать участие фонд Mubadala, а в РФ за это ответственно руководство Объединенной авиастроительной компании. Глава ведомства подчеркнул, что пока неизвестны подробности о долевом участии в данном совместном предприятии. Этот вопрос стороны еще не обсуждали.

Как напоминает издание «Слово и Дело», показатели сверхзвуковой скорости могут быть один-пять Маха. Если взять современный дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350, то он может максимально двигаться на уровне 0,89 Маха на высоте от 12 тысяч метров. Это примерно 945 километров/час.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Одежду Навального выставят в храме Вооруженных сил России рядом с фуражкой Гитлера

09.09 / НТВ покажет расследование о подготовке Госдепом российских муниципальных депутатов

08.10 / Ученые рассказали, почему скарлатина возвращается

05.12 / Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России в рамках тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

12.02 / Барановская украсила к китайскому Новому году особняк за миллион долларов

21.10 / 7 жутких фактов о трупной медицине

06.01 / Ученые назвали способствующие выздоровлению от COVID-19 лекарственные средства фиотерапии

12.11 / Похищение пришельцами ребенка в джунглях Амазонки

18.11 / Мнение: Почему россиянки отказываются от абортов?

25.07 / Мнение: Опыт спецназа Израиля мог бы пригодиться и российской боевой авиации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска