Мантуров: РФ и ОАЭ планируют вместе создать сверхзвуковой авиалайнер

21.02.2021, 22:10, Разное

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Денис Мантуров, возглавляющий российское ведомство промышленности и торговли, пояснил о совместной компании РФ и ОАЭ. Страны планируют вместе разработать и создать сверхзвуковой авиалайнер.

Предполагается, что это будет бизнес-джет для восьми, а также тридцати пассажиров. Как отметил Денис Мантуров, внешний вид административного сверхзвукового самолета может появится уже в конце 2021 года. Со стороны ОАЭ в этой компании будет принимать участие фонд Mubadala, а в РФ за это ответственно руководство Объединенной авиастроительной компании. Глава ведомства подчеркнул, что пока неизвестны подробности о долевом участии в данном совместном предприятии. Этот вопрос стороны еще не обсуждали.

Как напоминает издание «Слово и Дело», показатели сверхзвуковой скорости могут быть один-пять Маха. Если взять современный дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350, то он может максимально двигаться на уровне 0,89 Маха на высоте от 12 тысяч метров. Это примерно 945 километров/час.