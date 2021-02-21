 

Спецслужбы Греции смогут прослушивать WhatsApp и Viber

21.02.2021, 22:10, Разное
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СМИ Греции сообщают, что их спецслужбы получат новую систему для прослушивания пользователей популярных мессенджеров. Теперь правоохранители смогут прослушивать такие приложения как WhatsApp и Viber.
Ранее многие пользователи считали, что WhatsApp является чуть ли не самим безопасным средством общения. Однако спецслужбы Греции поставили данное утверждение под большое сомнение. NIS (национальная разведывательная служба Греции) планирует приобрести новую систему прослушивания устройств, которое сможет также прослушивать популярные мессенджеры, такие как WhatsApp и Viber. Стоимость данной разработки составляет 6,2 миллиона евро.

Стоит отметить, власти Греции заявили, что система будет использоваться исключительно в целях по борьбе с терроризмом. Возможность прослушивания подобных программ станет главным «оружием» в предотвращении совершения тяжелых преступлений, поскольку обстановка показала: применение новых технологий в правоохранительной системе – залог безопасности законопослушных жителей страны.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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