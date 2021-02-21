Ученые рассчитали дату взрыва звезды Бетельгейзе

21.02.2021, 22:10, Разное

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Учёные из Токийского университета, во главе с сотрудником Института физики и математики Вселенной им. Кавли Кенъити Номото, рассчитали приблизительную дату взрыва звезды Бетельгейзе. Согласно их данным, это произойдёт только через 100 тыс. лет.

Астрономы зафиксировали снижение яркости звезды Бетельгейзе, расположенной в созвездии Ориона. Это может указывать на истощение имеющегося топлива, что в итоге приведёт к образованию сверхновой и, как следствие, мощному взрыву. Несмотря на это, исследователи из Японии решили перепроверить данные. Они подсчитали, что сейчас радиус звезды составляет около 750 солнечных радиусов. Это почти на две трети меньше, чем предполагалось изначально. Таким образом она ещё не выработала весь имеющийся гелий в ядре и гореть он будет не меньше 100 тыс. лет. Из этого следует, что человечеству вряд ли удастся увидеть её преображение.

Согласно теории астрофизиков, у каждой звезды имеется своё время горения. Чем массивнее небесное тело, тем меньший срок его службы. Солнце обладает небольшими размерами и поэтому гореть оно будет минимум 10 миллиардов лет. В свою очередь куда более массивные звёзды могут исчерпать весь ресурс в течение сотни тысяч лет.

Источник: rossaprimavera.ru