Русскоязычные СМИ о Китае

21.02.2021, 21:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Почему Китай может утащить весь мир в глобальную Великую депрессию

Автор: Денис Лавникевич 19 февраля,

Потрясающий взлет китайской экономики за прошедшие 30 лет в корне поменял расклад сил в мире. Многие уже думают, что Китай — это сила планетарного масштаба, противостоять которой невозможно, и остается одно — смириться. Однако все больше аналитиков склоняются к мысли о том, что экономика Поднебесной приближается к масштабному крушению.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

В январе индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая снизился с 53 до 51,5. Аналитики ожидали значение 52,7. PMI в производственной сфере снизился до 51,3 пункта в январе с 51,9 в декабре. В сфере услуг ощущалось наиболее сильное влияние очередной вспышки коронавируса: индекс деловой активности в сфере услуг упал до 52,4 пункта с 55,7 в декабре. Хотя значения индекса находятся в положительной зоне (выше 50), его отрицательная динамика настораживает многих — это свидетельство «охлаждения» экономики Китая.

Тем временем аналитики одного из ведущих инвестфондов, Crescat, предрекают США «Великое вращение» (по аналогии с кризисом 1973–1974 годов). Его предпосылками они считают массу факторов — как политических (полный контроль демпартии над президентской администрацией, Палатой представителей и Сенатом), так и финансовых (глава ФРС Джером Пауэлл «приветствует» инфляцию и «даже не думает о повышении ставок», количественное смягчение ФРС составляет $120 млрд в месяц, и конца этому не видно).

Но нам в этом контексте интересно другое: самой проблемной страной мира сейчас, по мнению Crescat, является Китай. А уже проблемы Поднебесной могут перекинуться на остальной мир и США. Проще говоря, Китай может утащить весь в мир в глобальную Великую депрессию.

Причин тому называют несколько:

Китай создал огромную сумму кредита — на $46 трлн — в своей неповоротливой банковской системе;

банковский «пузырь» Китая в четыре раза больше, чем дисбаланс между активами банка и ВВП в США на пике «пузыря» на рынке жилья перед финансовым кризисом 2008–2009 годов;

китайский юань и гонконгский доллар — самые переоцененные валюты на планете.

А теперь давайте вспомним законы экономики. Финансовые рынки всегда страдают, когда кредитный импульс становится отрицательным (см. график). Китай первый среди крупных стран начал снижение закачки денег в свою экономику. Вероятно, теперь следует ожидать и как минимум торможения китайской экономики.

«Долг Китая сегодня является, пожалуй, самой большой проблемой для мировой экономики», — уверен главный научный сотрудник Института экономики РАН, профессор Финансового университета Борис Хейфец («Вопросы экономики», № 12, 2017). Изучение им проблемы китайского долга ограничено в работе 2016 годом, но очевидно, что с тех пор долговые трудности этой страны только усугубились.

«Особую озабоченность вызывает быстрое увеличение „долгового навеса“ в крупнейшей мировой экономике — Китае. Внешний долг КНР в 2009–2015 годах вырос в 3,8 раза и превысил $1,4 трлн. При этом существенно увеличилась доля краткосрочных обязательств во всем внешнем долге — с 49,2% в 2008 году до 64,9% в 2015-м. Обслуживание внешнего долга сильно зависит от одной валюты — доллара США (более 97% всех внешнедолговых обязательств Китая)», — пишет исследователь.

Для самого Китая внешний долг пока не является серьезной проблемой — его отношение к ВВП в последние годы не превышало 15–20%, а годовой объем процентных выплат хотя и увеличился за 2009–2015 годы в 2,2 раза, пока составляет лишь $10,5 млрд. Значительно быстрее внешнего долга после 2008-го рос внутренний долг. Во многом это было вызвано деятельностью секторов, связанных с недвижимостью (прежде всего банков и строительства). На него в 2014-м приходилось 45% всего долга (исключая долг финансового сектора). Соотношение общего долга Китая (государственного, корпоративного и частного) к ВВП к 2016 году составило 282% — это один из самых высоких показателей в мире.

Более того, значительная часть прироста долга Китая использовалась для рефинансирования существующей задолженности или создания активов в отраслях, которые уже сталкиваются с недостаточным спросом на рынке. Понятно, что такой подход лишь усиливает вероятность невыплаты долгов.

А теперь давайте добавим сюда такие факторы, как замедление роста китайской экономики, растущий бюджетный дефицит (более $400 млрд), усилившийся отток капитала за рубеж, а также необходимость поддерживать определенный курс юаня, который вошел в корзину резервных валют МВФ (отсюда и сокращение золотовалютных резервов), накопление «плохих» кредитов в банковской системе и нежелание правительства идти на радикальные шаги по банкротству предприятий. Значит, растет число убыточных госпредприятий, а возможности государства по их поддержке путем предоставления банковских гарантий сужаются — ситуация похожа на белорусскую, не правда ли?

Соотношение денежной массы (М2) и ВВП в Китае в конце 2016 года составило 208% и стало одним из самых высоких в мире. Не лучше дела у китайских региональных правительств: их бóльшая часть уже не в состоянии обслуживать свои долговые обязательства.

Китайская экономика попала в ситуацию, которую западные экономисты называют «рискованная троица»:

рост коэффициентов левериджа (в данном случае — долг/ВВП);

замедление роста производительности труда;

снижение гибкости политики.

Причем по мере роста финансовых рисков способность правительства в Пекине решать эти проблемы будет ослабляться. А это уже замкнутый круг.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

В американском издании Foreign Policy вышла интересная статья, которая описывает эволюцию китайской элиты. Оказывается, еще недавно Китай управлялся почти исключительно людьми с техническим образованием. Инженерами по образованию была едва ли не вся правящая верхушка: Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао, Си Цзиньпинь.

Однако в 2010-е ситуация начала меняться. И сегодня Си Цзиньпинь — единственный из членов Постоянного комитета Политбюро (орган, реально управляющий КНР) с инженерным образованием. Остальные — или юристы, или экономисты, или и вовсе профессиональные партийные работники.

Получается, Си Цзиньпинь на фоне предшественников отметился не только политической централизацией, уничтожением оппозиции и реабилитацией маоизма. Он же провел детехнократизацию Китая. И эффект мы видим сразу: если практически всю эпоху экономических реформ Китаем правили технари, то при Си гуманитарии сменили их у кормила власти. Как это связано с экономическими проблемами Поднебесной и что тут причина, а что следствие — станет понятно позже.

Пока же мы видим начало заката «китайского нэпа» и перераспределение рычагов управления даже частных компаний к госрегулированию. В долгосрочной перспективе экономика Китая столкнется с серьезными проблемами, связанными со старением населения, ростом издержек на рабочую силу, ослаблением экспортного потенциала традиционных отраслей, усилением глобальной конкуренции, высокой долговой нагрузкой компаний и региональных бюджетов. В самом Китае эти проблемы признают: по данным China Dashboard, в 2020 году объем капиталовложений, необходимых для создания 1% экономического роста, почти удвоился по сравнению с 2012-м. Отчасти это связано с более низкой эффективностью государственных компаний по сравнению с частными.

Также с прошлого года акценты в экономической политике Китая начали смещаться в сторону усиления роли государства. В сентябре 2020-го Коммунистическая партия Китая обнародовала новые руководящие принципы для частных компаний. Теперь органы управления частных предприятий могут принимать стратегические решения по бизнесу только после их согласования с партийной организацией в каждой компании.

При этом госкомпании по-прежнему пользуются привилегированным доступом к кредитам и другим ресурсам.

Другие социальные изменения в Китае также можно назвать «спорными». Процитирую бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты, «Мир новой экономики», № 3, 2020:

Исследования китайских ученых свидетельствуют, что растущая неопределенность доходов и пенсионные реформы могут объяснить большой рост сбережений. Расчеты показывают, что рост неопределенности доходов и пенсионные реформы приводят к тому, что домохозяйства молодых и пожилых людей значительно повышают свои нормы сбережений. На эти два фактора приходятся две трети роста сбережений городских домашних хозяйств Китая.

Пенсионная реформа, проведенная в Китае в 1999 году, повысила уровень сбережений домашних хозяйств примерно на 6–9% для групп в возрасте 25–29 лет и примерно на 2–3% для групп в возрасте 50–59 лет. Результаты исследований также показали, что снижение пенсионного благосостояния сокращает расходы на образование и здравоохранение в большей степени, чем на другие статьи потребления.

Проще говоря, когда люди не рассчитывают на достойную пенсию от государства, они начинают копить деньги на старость, тем самым выводя их из экономического оборота. Отчего прежде всего страдает потребительский сектор, а уже далее — производство и т. д. В итоге тормозится вся экономика страны.

Фото: depositphotos.com

Китай обеспечивает лишь 6 % собственных потребностей в полупроводниковой продукции

20.02.2021, Константин Ходаковский

По данным IC Insights, компании со штаб-квартирами в Китае произвели в 2020 году чипов на общую сумму $8,3 млрд, что составляет 5,9 % от общего объёма рынка микросхем этой страны, оцениваемого в $143 млрд. Это очень скромный результат, если вспомнить, что в рамках программы «Сделано в Китае» Пекин поставил задачу к 2025 году обеспечивать 70 % своего внутреннего спроса.

Продажи логических интегральных схем составили самую большую долю китайского рынка чипов в 2020 году, при этом MPU (микропроцессор) и память DRAM тоже входят в тройку основных категорий полупроводниковых продуктов на китайском рынке — об этом сообщили аналитики из IC Insights в своём недавнем отчёте.

Напомним: Китай стал крупнейшим рынком чипов в мире ещё в 2005 году и с тех пор продолжает расти. В 2020 году китайский рынок интегральных схем вырос до $143,4 млрд, что на 9 % больше, чем в 2019 году, когда он оценивался в $131,3 млрд. По оценкам IC Insights, 60 % ($86 млрд) китайского рынка чипов пришлось на экспортируемую продукцию и 40 % рынка ($57,4 млрд) — на системы, остающиеся в стране.

Лидерами роста стали логические интегральные микросхемы, на долю которых в прошлом году пришлось 26 % ($37,5 млрд) китайского рынка. IC Insights прогнозирует, что рынок логических микросхем останется крупнейшим полупроводниковым сегментом в Китае до 2025 года, а среднегодовой темп роста будет в этот период составлять 10,5 %.

Высокие продажи смартфонов в Китае и во всем мире, а также рост продаж различных компьютерных систем в течение года из-за карантинных ограничений в связи с COVID-19, привели к тому, что микропроцессоры стали вторым по величине сегментом чипов в Китае в прошлом году. Продажи MPU выросли на 12 % в 2020 году до $32,7 млрд (22,8 % всего рынка чипов этой страны).

Чипы памяти DRAM заняли 19 % китайского рынка в 2020. А если добавить к этому флеш-память NAND, то на всю память придётся 30 % китайского рынка микросхем. Высокий уровень потребления памяти в Китае подпитывает страстное желание страны наладить широкомасштабное местное производство DRAM и NAND.

Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай, формирует 63,8 % мирового рынка чипов, а в 2025 году доля этого региона составит уже 68,1 %. И хотя Китай остаётся крупнейшей страной — потребителем микросхем с 2005 года, он пока не является крупным производителем чипов.

Из всех проданных в Китае в 2020 году чипов только 15,9 % были произведены в Китае. А если учитывать только компании со штаб-квартирой в этой стране, то речь идёт лишь о 5,9 %. Пока большая часть производимых в Китае чипов приходится на иностранные компании вроде TSMC, SK Hynix, Samsung, UMC.

10 стереотипов о китайских автомобилях

Ржавые кузова, фенол в салоне, запчастей нет… Это тоже правда о «китайцах». Но не вся!

Страшилки об автомобилях из Поднебесной появились, как только первые «китайцы» пришли на российский рынок (было это 17 лет назад, кстати!). Но с тех пор многое изменилось, хотя в это и трудно поверить.

1. Жутко пахнут

От первых китайских машин исходил запах дешевого пластика, на редкость ядреный и стойкий. Искушенные в химии водители называли этот запах «фенольным», по названию класса токсичных веществ. С годами бьющий в нос «китайский аромат» становился все слабее. Сегодня салоны из КНР пахнут по-европейски. И качество применяемых материалов улучшилось.

Посмотрите (и понюхайте) салон Geely Coolray или Haval F7x. Будете приятно удивлены.

2. Сделаны из жести

Многие по-прежнему верят, что для производства кузовов китайцы используют самый тонкий стальной лист. Так действительно было, но у первых поставляемых к нам автомобилей. Мы неоднократно измеряли толщину металла кузовов у современных моделей — у машин из КНР она сравнима с продукцией других стран. В среднем — 0,8 мм у наружных элементов.

Предприятие Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус сваривает кузова для своих моделей из российского стального листа. И такой металл идет на автозаводы других марок, не только китайских.

3. Слишком тонкое лакокрасочное покрытие

Практически на все современные автомобили (кроме самых дорогих, ручной сборки) наносят слой толщиной в 90–170 микрон. Кузова китайских машин красят точно такие же роботы, по точно такой же технологии, что и во всем мире. Например, на белорусском заводе «Белджи», где выпускают Geely, этим занимаются роботы Durr. И толщина ЛКП у модели Coolray — от 98 до 149 микрон.

4. Быстро ржавеют

Кузова Geely и Haval делают из оцинкованного листа с дополнительной антикоррозионной защитой. Не оцинкована у этих машин только крыша, у которой в принципе мало шансов заржаветь.

Chery, Lifan и FAW проходят полную «холодную» гальваническую обработку. Zotye — частичную. Листы кузовного металла для моделей DFM имеют двухстороннюю оцинковку.

Если кузов, подготовленный таким образом, и начнет ржаветь, то только после аварии и некачественного ремонта.

Автомобили китайских марок проходят те же технологические процессы, что и все остальные.

5. Не готовы к зиме

Практически все автомобили, поступающие на российский рынок, проходят адаптацию. Получают технические жидкости, выдерживающие низкие температуры; аккумуляторы большей емкости и дополнительные электроподогревы. Китайские модели — не исключение.

Geely Atlas: есть обогрев зоны покоя стеклоочистителей, обогрев стекла пятой двери, подогрев передних и задних сидений.

Haval F7: нет подогрева задних сидений, но есть обогрев руля.

Changan CS35 Plus: двухрежимный подогрев передних сидений.

Chery Tiggo 4: обогрев передних и задних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Geely Emgrand X7: обогрев зоны покоя стеклоочистителей, обогрев стекла пятой двери, подогрев передних сидений.

6. Ненадежные двигатели и коробки

Современные «китайцы» получают те же силовые агрегаты, что и европейские автомобили. Например, DFM — PSA, Geely — Volvo. Да и агрегаты собственной разработки у китайцев неплохи. Например, Changan оценивает ресурс полуторалитрового турбомотора в 240 000 км.

Китайские двигатели ни конструктивно, ни качественно не отличаются от двигателей других популярных марок.

7. Запчастей не найдешь

Этого добра у дилеров достаточно — особенно для автомобилей, которые собирают у нас или у соседей по полному циклу. А уж выбор допоборудования и аксессуаров у китайцев шире, чем у прочих марок.

8. Потом не продашь

После того как автомобиль покидает автосалон, он дешевеет примерно на 10%, в первый год — на 20%.Это касается всех марок и моделей.

Продавать китайские автомобили тяжелее, чем Тойоты, Фольксвагены или Хендэ, но и на «китайцев» есть спрос на вторичном рынке. Они присутствуют в РФ второе десятилетие и перестали быть «неведомыми зверушками», которых нужно бояться. Если продавец назначает адекватную цену, машина уходит быстро. И чем проще комплектация, тем выше спрос на вторичке.

9. Все они копии

Китайский автопром начинался в середине прошлого века с лицензионного выпуска автомобилей советского производства. В 80-х китайцы перешли на легальные копии европейских и японских автомобилей, потом перешли на «заимствование» — не всегда честное. И некоторые компании занимаются этим до сих пор.

Но такая «традиция» постепенно исчезает. Крупные автокомпании из КНР создают собственные инженерно-испытательные центры, нанимают лучших конструкторов и дизайнеров. Например, в Chery шеф-дизайнером трудится британец Кевин Райс — бывший сотрудник компании Mazda. В Haval — Фил Симмонс, работавший на Land Rover. В Geely — Питер Хорбери и Уэйн Берджес из Volvo и Jaguar соответственно.

Кстати, китайские автокомпании покупают не только ведущих дизайнеров и инженеров, но и бренды: SAAB, Volvo, Hummer. И делают новые автомобили на модульных платформах, разработанных совместно с европейцами.

Созданный интернациональной командой инженеров и дизайнеров Geely Coolray интересен внешне, здорово едет и чуть дешевле одноклассников.

10. Зато дешевые

Сейчас они практически сравнялись по стоимости с одноклассниками европейских и корейских марок. Несмотря на недостатки по эргономике (например, короткие подушки сидений, небольшой диапазон регулировок); традиционно маленькие багажники и некоторые вопросы к надежности. У многих китайских автомобилей до сих пор быстро проседают пружины задней подвески.

Завышенные цены мешают сегодня, в первую очередь, росту популярности в России. 52,7 тысячи новых машин, проданных у нас в прошлом году, — мало.

Хотя мифы о китайских машинах сегодня не соответствуют действительности, польза от этих «страшилок» определенно есть. Хотя бы в том, что производители из КНР прикладывают немало сил, чтобы делом побороть стереотипы. А нам, покупателям, это только на руку.