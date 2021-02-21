Frankfurter Allgemeine: Так демонстративно пренебрегает решениями ЕСПЧ только Россия

21.02.2021, 21:24, Разное

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Февраль 19, 2021

“Европейский суд по правам человека постановил, что РФ должна освободить Алексея Навального. Но вместо того, чтобы исполнять это решение, режим вооружается риторикой против оппозиционера и заграницы”, – пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Для многочисленных российских жертв нарушений прав человека, таких как пытки, несоблюдение процессуальных норм и свободы собраний, ЕСПЧ является единственной надеждой на возмещение ущерба и справедливость. Из России, бесспорно, поступает наибольшее число дел. В 2018 году немецкий эксперт по международному праву (и славист) Ангелика Нуссбергер, занимавшая должность вице-председателя ЕСПЧ, сказала, что РФ “почти всегда, но с исключениями” выполняет обязательства, вытекающие из европейской Конвенции о защите прав человека, ратифицированной ею в 1998 году”.

“Исключения, когда Москва не исполняет решений, касаются болезненных тем, таких как события в Чеченской республике, разгром нефтяного концерна “Юкос” – и обращение с Навальным”, – отмечает журналист Фридрих Шмидт.

“Обвинительные приговоры Навальному, которые были признаны ЕСПЧ произвольными и необоснованными, продолжают действовать в той или иной форме, – указывает издание. – (…) Потому что эти приговоры предназначены для того, чтобы отстранить Навального от “легальной” политической жизни; так, их упоминание предотвратило выдвижение его кандидатуры на президентских выборах 2018 года. А от зрителей российского государственного телевидения и вовсе скрывается, что ЕСПЧ (и не только он) принял решение в пользу Навального”.

“В настоящий момент аппарат власти и СМИ прилагает все усилия для того, чтобы очернить Навального, за освобождение которого недавно вышли на улицу десятки тысяч людей, как предателя, подстрекателя, националиста и слугу Запада. Для этого предназначен и новый уголовный процесс о “клевете на ветерана”, по которому в субботу Навального, вероятно, приговорят к выплате большого денежного штрафа. В тот же день будет рассмотрена апелляция на приговор Навального к тюремному заключению, здесь решение также предсказуемо”, – говорится в статье.

“Таким образом, в обращении президента Владимира Путина с его главным оппонентом не стоит ждать того, что он пойдет на уступки и согласится с требованием Страсбурга. Вместо этого политперсонал Путина пронзительным тоном представляет разные вариации формулы “вмешательство во внутренние дела”, хотя задача ЕСПЧ состоит в том, чтобы следить за соблюдением Конвенции о защите прав человека членами Совета Европы”, – указывает Шмидт.

“Проблема выходит за рамки дела Навального: с 2015 года РФ систематически ставит под вопрос соблюдение ею международного права и решений международных судов. Сначала решением Конституционного суда Путина был утвержден приоритет Конституции РФ над нормами международного права. Затем последовал соответствующий закон и даже принятая в прошлом году поправка к Конституции 1993 года”.

“В статье 79 теперь говорится, что решения “межгосударственных органов”, противоречащие российской Конституции, не подлежат исполнению. И это при том, что статья 15 Конституции по-прежнему предусматривает, что “принципы и нормы международного права” являются частью правовой системы РФ и в случае конфликта имеют приоритет”.

“Конфликты между национальным и международным правом происходят и в других странах-участницах Совета Европы. Однако демонстративно отворачивается от ЕСПЧ только Россия, – подчеркивает издание. – Это противоречит Конвенции о защите прав человека и Венской конвенции о праве международных договоров”.

“Пресс-секретарь Путина указал, что РФ не ищет конфронтации с Советом Европы – контролирующим исполнение решений ЕСПЧ – и не собирается выходить из него. Если РФ и выйдет из Совета Европы, то для того, чтобы не оказаться виноватой. Так представители режима вроде депутата Госдумы Петра Толстого готовят общественность к тому, что из-за дела Навального российское членство в Совете Европы может быть приостановлено. Толстой заявил: “Мы к этому готовы”, – передает Frankfurter Allgemeine.

Перевод Инопресса.ру