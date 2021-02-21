 

На Урале создадут ракетный комплекс для отражения угроз из космоса

21.02.2021, 21:16, Разное
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Сразу три организации Урала решили принять участие в создании уникального ракетного комплекса. Уже к 2028 году система сможет отражать потенциальные угрозы из космоса в виде больших астероидов и метеоритов.
Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева, Научно-исследовательский институт машиностроения и Южно-Уральский государственный университет объединили свои усилия, чтобы защитить целую планету. Ученые из указанных организаций планируют к 2028 году провести первые практические испытания ракетного комплекса, который способен выполнять свои функции на околоземной орбите и возвращаться назад. Именно многоразовая ракета-носитель позволит значительно сократить затраты на запуски, а также сможет доставить максимальное количество полезного груза в пункт назначения. При этом на «один заход» комплексу понадобиться примерно 24 часа.

В свою очередь вторая группа ученых работает над созданием спутников, которые непосредственно будут отражать угрозы из космоса. В совокупности данные проекты смогут создать оборонительную сеть, способную уничтожить большинство потенциально опасных объектов. Пока данная разработка – сугубо гражданская инициатива, но после первых испытаний проект может стать государственным. В свою очередь постройка многоразовой ракеты является неким ответом российских ученых на технологию Илона Маска. Получится ли у отечественных умов совершить прорыв с авиакосмической сфере, покажет только время.

Источник: rg.ru



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