“Десять лет назад”: Юлия Барановская удивила подписчиков архивными фотоснимками

21.02.2021, 21:16, Разное

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Популярная ведущая Юлия Барановская разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram серию фото и видеоматериалов, снятых во время отдыха на Мальдивах. Сравнение свежих снимков и изображений десятилетней давности продемонстрировало огромную метаморфозу внешности знаменитости.

В настоящее время телезвезда вместе с детьми проводит свой отпуск на экзотических Мальдивских островах. Примечательно, что Юлия Барановская остановилась в отеле, который посетила еще десятилетие назад. Испытывая ностальгические эмоции, красавица опубликовала в Stories на своей странице пару архивных фотографий, первая из которых демонстрирует её дочь Яну в двухлетнем возрасте. На втором снимке, в свою очередь, ведущая составила компанию малышке, держа последнюю на руках перед камерой. Именно это фото способно вызвать немалое удивление, поскольку внешность знаменитости на нем мало напоминает её сегодняшнюю.



К слову, опубликованы Барановской были и несколько совсем свежих видео. На них, в частности, звезда экрана призывает подписчиков насладиться созерцанием великолепного океанического побережья Мальдив, а также полюбоваться забавными проделками местной морской фауны.

Источник: www.instagram.com