Продюсер Тревор Энгельсон откровенно рассказал о разводе с Меган Маркл

21.02.2021, 21:16, Разное

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До того, как выйти замуж за принца Гарри, Меган Маркл на протяжении десяти лет была счастлива в отношениях с продюсером Тревором Энгельсоном. Экс-возлюбленный герцогини откровенно пояснил о разводе с ней и о том, каким его поступком удивила бывшая жена после расставания.

Тревор Энгельсон начал встречаться с Меган Маркл в 2004 году, но официальный брак пара зарегистрировала только осенью 2011 года. Однако спустя два года актриса оформила развод. Решение супруги стало для кинопродюсера настоящим сюрпризом. Он признался, что у них, как и у всех пар, бывали ссоры, но Тревор Энгельсон не ожидал такого поворота. По одной из версий, Меган Маркл решила разорвать брак в тот период, когда собралась улетать в Канаду для съемок в популярном сериале «Форс-мажоры». Однако это были не все неожиданности от нынешней супруги внука королевы Великобритании. Во время бракоразводного процесса актриса прислала продюсеру по почте кольцо с бриллиантом.

В 2018 году жизнь Меган Маркл кардинально изменилась, так как она стала супругой принца Гарри. Через год после свадьбы она подарила мужу сына Арчи. Недавно пара призналась, что им пришлось пережить потерю второго ребенка. Однако сейчас герцогиня вновь беременна и еще раз станет матерью летом этого года.