Компания One Netbook запустила продажи нового карманного ноутбука

21.02.2021, 21:14, Новости дня

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Несколько версий нового ноутбука, выпущенные в компании One Netbook, поступили в свободную продажу. Речь идет о модели One Mix 4, представленной в различных вариантах с процессорами Intel Core i5 и Core i7.

По словам разработчика, объем SSD может достигать 1 Тб, что для карманный ноутбуков, к которым относится One Mix 4, является отличным показателем. Также в устройстве устанавливаются емкие аккумуляторные батареи (10 тысяч мАч) и сенсорные экраны.

Объем основной памяти может оказаться и меньше – от 256 Гб в наиболее дешевых версиях. При этом оперативная память предлагается в двух вариантах – 8 и 16 Гб. Кстати, мощность зарядного устройства составляет 40 Вт. Минимальная базовая цена объявлена на уровне 1088 американских долларов.