В РФ выпустили смартфон за 3 тысячи рублей

21.02.2021, 21:14, Новости дня

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В РФ вышел смартфон под названием МТС Smart Bit 1, что предполагает его неразрывную связь с оператором мобильной связи. Однако, как сообщают источники, при покупке устройства вовсе не потребуется подписывать обязательный контракт, а сама компания не намерена блокировать SIM-карты. Подключайтесь к другому оператору, если угодно, говорят специалисты.

Стоимость смартфона в розничной торговле составит менее трех тысяч рублей. Тем не менее, производитель называет его полноценным, имея в виду основные технические характеристики и набор функций.

Основная камера может делать снимки на 5 Мп. Встроенная память – 8 Гб, основная – 1 Гб. Размер экрана по диагонали – 4,95 дюйма. Емкость аккумуляторной батареи – 2000 мАч.