 

В РФ выпустили смартфон за 3 тысячи рублей

21.02.2021, 21:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В РФ вышел смартфон под названием МТС Smart Bit 1, что предполагает его неразрывную связь с оператором мобильной связи. Однако, как сообщают источники, при покупке устройства вовсе не потребуется подписывать обязательный контракт, а сама компания не намерена блокировать SIM-карты. Подключайтесь к другому оператору, если угодно, говорят специалисты.

Стоимость смартфона в розничной торговле составит менее трех тысяч рублей. Тем не менее, производитель называет его полноценным, имея в виду основные технические характеристики и набор функций.

Основная камера может делать снимки на 5 Мп. Встроенная память – 8 Гб, основная – 1 Гб. Размер экрана по диагонали – 4,95 дюйма. Емкость аккумуляторной батареи – 2000 мАч.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / “Дышит он сам, на ночь его подключают к ИВЛ”. Фукс рассказал о состоянии Кернеса

16.07 / Помпео защитил реакцию администрации на сообщения о российских «выплатах» Талибану

09.01 / Илон Маск высмеял участников штурма Капитолия

18.08 / Белорусская оппозиция заявила о запросе на сотрудничество от «внешних партнеров»

28.10 / 112 – Украина запретила въезд венгерским чиновникам из-за агитации во время выборов

26.08 / МиГ-31 перехватил норвежский самолет на подлете к границе России

12.09 / С американцами на подходе Польшу не испугать «Славянским братством»

24.11 / Московская биржа открылась ростом

23.09 / В КНДР замечена возможная платформа для перевозки межконтинентальных ракет

12.12 / Сенат США одобрил санкции против “Северного потока – 2” и выделение Украине $250 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска