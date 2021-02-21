 

“Хочу развестись. Узнала, что он кум Путина”. После заявления Марченко в соцсетях начали публиковать пародию на него студии “Квартал 95” 2014 года

21.02.2021, 21:10, Новости дня
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Жена нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и телеведущая Оксана Марченко 20 февраля сделала видеообращение в связи с введением санкций против нее и супруга. Пользователи социальных сетей начали распространять видеопародию на Марченко студии “Квартал 95”, которую опубликовали в 2014 году на YouTube-канале.

“Я хочу с ним развестись, потому что вчера узнала, что он [Медведчук] – кум [президента России Владимира] Путина, представляете – Путина. Может, любовницу ему бы простила, но такое. Позор”, – заявила актриса в пародии на Марченко.

Студия “Квартал 95″ превентивно сняла пародию на нового украинского политика [Марченко]. Еще в 2014 году”, – прокомментировал видео пользователь Facebook Сергей Наумович.

https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/1751098185069876/

В своем видеообращении Марченко назвала решение о введении против нее и ее мужа санкций неконституционным и объявила о вступлении в партию ОПЗЖ.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля указом №64/2021 ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц.

Ранее СНБО решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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