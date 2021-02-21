Эксперты раскрыли худший сценарий для Украины

21.02.2021, 20:34, Новости дня

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Опрошенные изданием «Апостроф» эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом, отметив, что отказ может грозит Киеву «наихудшим сценарием».

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса заявил, что у Украины есть запас прочности до лета, передает РИА «Новости».

С ним согласился старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб. По его мнению, если весной Украина выполнит требования фонда, то к лету получит следующий транш и сможет избежать серьезных проблем, но без помощи МВФ следует ожидать заметного ухудшения ситуации. Прежде всего отсутствие финансирования, по словам эксперта, влечет сохранение имеющихся проблем: продолжат процветать коррупция, олигархия и «карманное правосудие».

«А для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран», – предостерег экономист.

Если в стране сохранится коррупция на нынешнем уровне, на Украину не придут инвестиции, а займы придется брать под более высокие проценты, что приведет к удорожанию обслуживания госдолга на миллиард долларов ежегодно, отметил Иосуб.

Аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак обратил внимание на то, что к программе сотрудничества с МВФ привязаны другие займы Украины – макрофинансовая помощь от ЕС и два транша от Всемирного банка. В сумме это 1,3 млрд долларов.

«То есть можно считать, что страна осталась без финансирования», – отметил Орыщак.

Отказ от сотрудничества с МВФ грозит Украине «наихудшим сценарием». Речь идет о сокращении инвестиций, трудностях с покрытием дефицита бюджета, удорожании обслуживания госдолга и снижении резервов, предупредил Иосуб.

Фурса прогнозирует серьезный удар по экономике и курсу национальной валюты, если до конца года Киев не возобновит программу сотрудничества с МВФ.

«Часть денег будет браться из резервов Нацбанка, забираться ликвидность у банков – то есть будет элемент эмиссии. Будет удар по экономике, удар по гривне», – объяснил эксперт.

По словам эксперта, даже если не произойдет «обвала в самый низ», валютный курс вполне может упасть на 10% и дойти до уровня 30 гривен за доллар.

Орыщак же допустил, что Украина просто не сможет обслуживать и погашать долги.

«Без внешнего кредитования вопрос дефолта страны открыт», – констатировал он, добавив при этом, что такое возможно уже в следующем году.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом.

До этого постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года.

Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления, оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов.

В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, … (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий.