Нас не учат, а натаскивают

21.02.2021, 20:26, Разное

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Итоговое сочинение перенесли на апрель, а лучше бы совсем отменили. Зачем нужен дубль экзамена.

С 2014/15 учебного года итоговое сочинение служит допуском к ЕГЭ. В этом учебном году пандемия внесла в расписание итоговых испытаний свои поправки: сочинение перенесли с декабря на апрель. Но выпускники совсем не рады такому повороту дел.

Решение ввести в школе итоговое сочинение (ИС) появилось на основе поручения президента Федеральному собранию от 27 декабря 2013 года. По форме — это экзамен по литературе, но Закон об образовании запрещает проводить два экзамена по одному предмету. Поэтому его объявили допуском к ЕГЭ. Но разве мало выпускных экзаменов?

Вот рассказ моей знакомой учительницы, Марины Валерьевны (имя изменено), которая проверяла итоговые сочинения выпускников в школе:

— Итоговое сочинение придумано в первую очередь для того, чтобы научить выпускников самостоятельно мыслить и приобщить их к чтению книг. Общественные деятели и учителя часто поднимали вопрос о книжках, заброшенных учениками в угол. А допуск к экзамену — мотивация читать.

В первые годы в работах учеников кое-где проглядывало разнообразие. Но потом даже редкую оригинальность полностью заменили клишированные фразы. Оказалось, на основе одного и того же произведения можно написать, к примеру, три сочинения. Ученики стали просто заучивать определенные литературные произведения. И итоговое сочинение превратилось в проверку умения натаскиваться на экзамен, вместо проверки знания литературы и умения правильно формулировать свои мысли.

Почему же такая, на первый взгляд хорошая, идея потерпела провал?

МНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМихаил Павловец, доцент НИУ ВШЭ:

— Такого рода экзамены проверяют не то, что ты умеешь, не то, на что ты способен, и не то, насколько гибко ты реагируешь в неизвестной ситуации. Они проверяют абсолютно другие умения: насколько ты адаптируешься, умеешь списать, воспроизвести готовый шаблон, насколько у тебя память хорошо запоминает формулы и готова воспроизвести их в любой момент. Есть универсальные произведения, по которым пишутся все темы: например, есть год, когда все пять тем пишутся по «Судьбе человека», есть год, когда все пять сочинений пишутся по «Гранатовому браслету». Эти произведения относятся к программе 8–9-х классов, то есть за последние годы обучения в школе ничего нового ребятами практически не читалось. Да и зачем читать что-то еще, когда можно просто натаскаться на сочинение?

Чиновники забыли, что допуск к экзамену — плохой мотиватор осознанного интереса учеников к чтению.

В 2013 году, когда было введено итоговое сочинение, вузы решили учитывать его результаты при поступлении ученика в институт. И вскоре стали сталкиваться с тем, что сканы итоговых сочинений, предоставленные на перепроверку, были нечитаемыми, неполными, могли содержать очевидные правки чужой рукой. Энтузиазм вузов стал таять. А в этом году все высшие учебные заведения отказались от перепроверки итоговых сочинений, они сочли это занятие бессмысленным.

СЛОВО ВЫПУСКНИКУВыпускник 2015 года Андрей:

— Когда сочинение только ввели, на сайтах стали публиковаться направления, темы сочинения не публиковались. Учителя сами стали их придумывать и выдавать нам — как потом нам было сказано, для того, чтобы все написали сочинение «наверняка». В выпускных классах я очень любил классическую литературу и писал сочинения по произведениям классиков хорошо. Но как только началась подготовка к итоговому сочинению, я стал слышать фразы от учителей: «красивыми словами сыт не будешь, нужно сдать допуск», «это отход от темы, нужно было писать по шаблону».

Если готовиться с репетиторами, то возникает вопрос: зачем? Они такие же учителя, они выдают такие же шаблоны.

На протяжении всей подготовки нас заставляли учить специальные отрывки из произведений. В итоге я и мой сосед по парте, который никогда не вчитывался в литературные произведения, но зато всегда имел пять по физике, оба получили «зачет».

В этом году дата проведения ИС перенесена в связи с эпидемиологической ситуацией в России. Это вынужденная мера, с этим не поспоришь. Но как же отнеслись к такому повороту событий ученики 11-х классов? Рады ли, что больше времени на подготовку?

ЧТО ГОВОРЯТ ШКОЛЬНИКИ11-классница Маша:

— Это ужасно. Во-первых, мы не сможем полностью погрузиться в подготовку к экзаменам. Все отрывки из произведений со всеми подробностями, которые мы используем для подтверждения своей точки зрения, нужно держать в голове. И раз в неделю мы будем вынуждены писать сочинение для тренировки. Во-вторых, маленький перерыв между экзаменами. Лично для меня каждая работа — ответственность, а значит, стресс. Следовательно, я сдам основные экзамены на несколько баллов ниже, чем я могу.

Итоговое сочинение — довольно бессмысленный экзамен, особенно в этом году, когда вузы отказались учитывать его при поступлении.

Все свелось к тому, что учителя и ученики тратят драгоценное время в выпускном классе на бестолковое заучивание шаблонов и цитат.

И что же со всем этим делать?

МНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМихаил Павловец:

— Я предполагаю, что ИС будет существовать еще долгое время. Да, оно бессмысленно, но зачем же ломать устоявшуюся систему? Для многих учителей огромная радость, что ученики хоть что-то читают. Им абсолютно не важно сознательное прочтение книги, им просто важно «пройти» материал школьной программы.

Я думаю, в будущем итоговое сочинение останется в тех школах, где для учеников будет достижением вообще что-то написать, пусть по шаблону, но написать. Вузы не видели больше смысла в перепроверке одинаковых сочинений, поэтому создали свой собственный чемпионат «Своими словами», где ученики могут выбрать интересную для них тему сочинения, связанную с будущим направлением института. В этой олимпиаде ученику не поможет шаблон, там нужно мыслить, а это совсем другой уровень. И она основана на личном желании ученика. Почему же никто не выступает против итогового сочинения? Учителя, которым не нравится заниматься бессмысленной деятельностью, уходят из школ. Но на их места приходят учителя, которым не важно, имеет смысл их работа или нет. А пока учителя не будут готовы ломать бессмысленную систему, мы, увы, ничего сделать не сможем.

Злата Аскерко

специально для «Новой»

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