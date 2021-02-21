 

Первая любовь Мягкова Абросимова до сих пор хранит подарок от артиста

21.02.2021, 20:22, Разное
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Тамара Абросимова призналась журналистам, что очень давно ее с покойным Андреем Мягковым связывали романтические отношения. Первая любовь артиста до сих пор ранит подарок, который он подарил ей при расставании.
Андрей Мягков был покорен улыбкой Тамары Абросимовой. Он часто приглашал возлюбленную к себе домой, где его мать угощала молоды людей вкусными блюдами. Исполнитель роли Жени Лукашина покорил будущую артистку своей неординарностью, остроумием, игрой на гитаре. Несмотря на то, что родители были не против их союза, пара так и не решилась узаконить отношения. Им тогда казалось, что вступать в брак нужно не раньше 25 лет.

В 1959 году влюбленным пришлось попрощаться, так как Тамара Абросимова уехала учиться в столичную Школу-студию МХАТ. На прощание она получила от Андрея Мягкова плюшевого медведя, которого до сих пор бережно хранит. Вскоре их роман закончился, так как актер переключил свое внимание на одноклассницу.



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