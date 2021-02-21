 

Алиса Мон призналась Лере Кудрявцевой, что сделала восемь абортов

21.02.2021, 20:22, Разное
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В студии программы «Секрет на миллион» Алиса Мон призналась ведущей Лере Кудрявцевой, что она восемь раз в жизни делала аборты. В результате, у певицы только один сын Сергей, рожденный во втором браке с Сергеем Муравьевым.
Алиса Мон разоткровенничалась, что у нее стояла спираль, но, несмотря на средство контрацепции, она все равно беременела. Первые три аборта исполнительница сделала, когда была в первом браке с Василием Марининым. Она призналась, что не была сильно привязана к гитаристу, поэтому не хотела рожать ему детей. Алиса Мон осознавала, что их отношения не вечны и обязательно закончатся разводом.

Кроме этого, певица считает себя плохой матерью, так как ее 31-летний сын вырос не очень самостоятельным человеком. Он до сих пор живет с ней, практически не зарабатывает и занимается музыкой. В некоторой степени артистка ощущает себя виноватой в этой, так как в детстве воспитанием ребенка занимались ее родители. Она практически всегда была на гастролях, а нехватку внимания со своей стороны старалась компенсировать сыну дорогими подарками. Сергей не упрекал в этом мать, но интересовался у нее, почему она не оставила его жить с отцом.
Второй брак Алиса Мон вспоминает с ужасом, так как она жила с тираном. Артистка терпела унижения и побои, полное отсутствие личных денег, но не решалась уйти от мужа. Она признается, что живет за счет концертов и только недавно начала откладывать денежные средства.

Трехкомнатную квартиру, окна которой выходят на Останкинскую башню, звезда приобрела за 50 тысяч долларов в 2000-е годы. На ежемесячные расходы, как призналась Алиса Мон, ей сейчас необходимо от 60 до 100 тысяч рублей.



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