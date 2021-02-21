Ученые объяснили причину появления покраснений кожи у некоторых людей после употребления алкоголя

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21.02.2021, 20:22, Разное
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Зарубежные исследователи дали объяснение тому факту, что у некоторых жителей планеты при употреблении алкогольных напитков происходит покраснение кожи на лице и других частях тела. По словам экспертов, такая реакция организма вызвана пониженным уровнем наличия одного из ферментов.
Ученые напомнили, что расщепление алкоголя в печени происходит в два этапа. В частности, первый этап обусловлен превращением ферментом алкогольдегидрогеназой спирта в ацетальдегид, накопление которого, к слову, является причиной появления похмелья у людей. На следующем этапе воздействие второго из ферментов, альдегиддегидрогеназы, заставляет ацетальдегид превращаться в уксусную кислоту. Специалисты отметили, что дефицит этого составляющего весьма характерен для народов, проживающих в Восточной Азии – японцев, корейцев и китайцев. При этом часть людей производят наследование двух копий мутантного гена, кодирующего данный фермент. В итоге печень таких индивидуумов не способна к синтезу альдегиддегидрогеназы с правильной структурой. Другие же, в свою очередь, наследуют лишь один мутантный ген, что приводит к созданию в ряде случаев дефектной версии фермента. В результате, в случае присутствия полного или частичного дефицита альдегиддегидрогеназы в организме происходит сохранение высокого уровня ацетальдегида, приводящего в итоге к эффектам “мгновенного похмелья”: тошноте, потливости, головной боли, учащенному сердцебиению, головокружению и, в том числе, покраснению кожи на лице или других частях тела.

Медики отметили, что наличие дефицита альдегиддегидрогеназы чаще всего играет положительную роль для организма, так как люди с такой особенностью, ввиду наличия вышеуказанных побочных эффектов, намного реже страдают пристрастием к спиртным напиткам. В частности, по статистике представители восточноазиатских народов редко имеют заболевания, связанные с алкоголизмом. С другой стороны, если человек с пониженным уровнем указанного составляющего все же имеет обыкновение употреблять много алкоголя, такая привычка может привести к повышенному риску развития онкологических заболеваний, в том числе – рака пищевода.

Источник: www.popmech.ru



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