Россия и Китай могут построить совместную лунную базу

21.02.2021, 20:20, Новости дня

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Лунная гонка уже началась, отмечают эксперты. Целый ряд стран заявили о готовности в ближайшие годы начать активное освоение лунной поверхности. Остается только один вопрос: лунные программы будут осуществляться в сотрудничестве друг с другом или же возникнет новое противостояние одних союзников против других?

Со временем эксперты все больше склоняются ко второму варианту. В потдверждение этому приводят пример переговоров между Россией и Китаем о возможном строительстве совместной лунной базы.

Дело в том, что Запад в лице Соединенных Шатов и Евросоюза уже разрабатывает такие же совместные проекты. Остается только вспомнить о том, кто вводит санкции против РФ и КНР на Земле, и мы увидим формирование двух противоборствующих блоков, которые будут соперничать даже в космосе.