 

К Земле приближается еще один огромный астероид

21.02.2021, 20:20, Новости дня
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Астрономы предупреждают о приближении к Земле очередного гигантского астероида. Его диаметр составляет около 500 метров. Столкновение с таким телом привело бы нашу планету к крупнейшей катастрофе.

Однако астероид, по расчетам ученых, пролетит мима, и случится это 21 марта текущего года. Минимальное расстояние до него будет в пять раз больше, чем до Луны. Поэтому вероятность, что астероид или его части каким-то образом попадут на поверхность нашей планеты, ничтожно мала.

Напомним, что последний крупный астероид приближался к Земле в ночь с 13 на 14 января текущего года. Тогда ученым также пришлось успокаивать общественное мнение. Впрочем, если бы они же не сообщили о грядущем событии, его на Земле никто бы и не заметил.



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