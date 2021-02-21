В Черновицкой области 19 февраля госпитализировали рекордное число пациентов с коронавирусом – ОГА

21.02.2021, 20:16, Новости дня

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19 февраля в больницы Черновцов за сутки госпитализировали самое большое количество пациентов с коронавирусом с начала эпидемии. Об этом сказала заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак во время видеотрансляции в Facebook 20 февраля.

“Прошедшая неделя побила очень много рекордов, в частности, в пятницу на Буковине зафиксировали наибольшее количество госпитализаций за сутки – 131. Такого количества госпитализированных людей у нас за год борьбы с COVID-19 еще не было… И сейчас в больницах нашей области находится максимальное количество людей за весь год – это 1029 пациентов, нуждающихся в стационарном лечении”, – сказала она.

По словам Гусак, места в больницах для пациентов с коронавирусом в Черновицкой области заняты на 55%. С понедельника планируют начать разворачивать еще около 500 коек.

“На сегодняшний день мы имеем более 1500 коек с доступом к кислороду. Из них 878 коек с кислородом остаются свободными. Медицинская система готова к борьбе с коронавирусом”, – заявила она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 21 февраля коронавирус подтвердили у 1,3 млн человек, 25,1 тыс. пациентов умерли, почти 1,15 млн выздоровело. В Черновицкой области COVID-19 заболело 51 263 человека, 954 умерли, 43 752 выздоровели.

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